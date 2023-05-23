ضبط 23 مخالفة تموينية في حملات متنوعة بكفر الشيخ

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة، في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات التموينية علي المتاجر، ومحلات البقالة، والأسواق الحرة، وكذلك محلات الأسماك والفسيخ، ومحلات الجزارة، قد تمكنت من ضبط 23مخالفة تموينية، لحالات بيع خارج التسعيرة لبعض المواد الغذائية، وأسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، وأخري لنقص وزن رغيف العيش لدي بعض أصحاب الأفران، والمخابز.

تحرير 23 محضر متنوع بحملات تموينية

وأوضح" عماد"، في تصريحات ل"للوطن"، أنه تم تحرير 23 محضر متنوعة، حيث تم تحرير عدد 13 محاضر متنوعة لحالات غش تجاري ونقص في وزن رغيف العيش، وعدد 10 محاضر أخري للبيع خارج التسعيرة المقررة، داخل عدد من المحلات التجارية، ومحلات البقالة.

حملات تموينية علي الأسواق والمتاجر بشكل مستمر

وأشار أيضا أن الهدف الرئيسي من تلك الحملات التموينية المستمرة في محافظة كفر الشيخ، علي الأسواق، والمحلات التجارية، ومصانع الألبان، هو محاربة حالات الغش التجاري والغلاء والاحتكار من قبل بعض أصحاب المحلات، والتجار، لأفتاً أن الحملات التموينية المكثفة بجميع مدن ومراكز، محافظة كفر الشيخ، تعمل علي مدار اليوم، وذلك بما يصب في مصلحة المواطنين.