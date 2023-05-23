وزير التعليم العالي: نعمل على عدالة توزيع الخدمة التعليمية في كل المحافظات

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على عدالة التعليم العالي والبحث العلمي في جميع الأقاليم.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الجامعات تستأثر بنسبة 70% من نشاط البحث العلمي في مصر وهناك تعاون بين كل جهات منظومة البحث العلمي.

وقال «عاشور»، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة الوزارة: «كل المحافظات تضم جامعات لأن الجامعات تبني وتنمي المجتمعات».

طفرة في الأنشطة الطبية والصحية في الصعيد

وأضاف: «هناك طفرة في الأنشطة الطبية والصحية في الصعيد وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وافق على إنشاء جامعتين بالصعيد»، مشيرا إلى افتتاح جامعة الغردقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل وفقا للظروف الاقتصادية الحالية، مضيفا: «هناك اختيار للمشروعات التي لها الأولوية».