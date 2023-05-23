«أزهر الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات الابتدائية والإعدادية اليوم

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، انتظام أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، اليوم الثلاثاء، بزيارة عدد من لجان إدارة شرق الزقازيق، مؤكدًا سيرها في هدوء تام ولا شكاوى من الطلاب.

لا شكاوى من الامتحانات اليوم

وأدى تلاميذ الشهادة الابتدائية امتحانات اليوم الرابع في مادتي الرياضيات والتربية الفنية، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات اليوم الرابع في مواد أصول الدين ورقة تانية والدراسات الاجتماعية.

ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية، أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

تفقد مقار انعقاد لجان الشهادات بمختلف المراحل

جاء ذلك في ضوء انعقاد امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات بمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية، وتستمر أعمال المتابعة وتفقد مقار انعقاد لجان الشهادات بمختلف المراحل.

َوَخلال الزيارة، جرى الاطمئنان على هدوء واستقرار اللجان، وتوفير المناخ الملائم للامتحانات، مع تنفيذ تعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية فيما يتعلق بضوابط الامتحانات حرصًا على حسن سيرها.