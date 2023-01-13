امتحانات الأزهر 2023.. جدول طلاب الشهادتين الابتداية والإعدادية

يشهد قطاع المعاهد الأزهرية امتحانات الأزهر 2023، حيث تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي والشهادة الإعدادية، غدا، وترصد الوطن الجدول الكامل الخاص بامتحانات الأزهر 2023 المفترض إجرائها خلال الأسبوع المقبل كالتالي.

جدول امتحانات الأزهر 2022 للشهادة الابتدائية، يبدأ من السبت 14 ويستمر حتى الخميس 19 يناير الجاري، ويؤدي الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم، في اليوم الأول.

امتحانات الأزهر 2023

ويشمل جدول امتحانات الأزهر 2023 للشهادة الابتدائية، يوم الأحد 15 يناير امتحان مادتي التربية الإسلامية، والعلوم، وفي يوم الاثنين 16 يناير، امتحان مادة اللغة العربية، والخط، والإملاء.

وسيؤدي الطلاب امتحانات الأزهر 2023، يوم الثلاثاء 17 يناير، امتحان مادتي الرياضيات والتربية الفنية، وفي الأربعاء 18 يناير امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي، وفي الخميس 19 يناير امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع ويختتم الطلاب الشهادة الإبتدائية امتحانات الأزهر 2023 للفصل الدراسي الأول.

أما جدول امتحانات الأزهر 2023 للشهادة الإعدادية سيبدأ غدا، بامتحان مادتي الفقه، واللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف، وفي يوم الأحد امتحان مادتي أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، والعلوم، وفي يوم الاثنين سيبدأ امتحان مادتي اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة، والهندسة.

ومن المقرر أن يشمل جدول امتحانات الأزهر 2023 للشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء، مادتي أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة، والدراسات الاجتماعية، ويوم الأربعاء حفظ القرآن الكريم وتجويده، والتربية الفنية، والحاسب الآلي، ويوم الخميس امتحان مادتي الثقافة الإسلامية، والجبر، والسبت 21 يناير بامتحان مادتي اللغة الأجنبية، والمستوى الرفيع.