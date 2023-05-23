«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية، بمدرسة كفر الشيخ الثانوية الفندقية بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وفي المعامل والفندق التعليمي، وذلك بحضور محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، مشددًا على أنه لا شكاوى من الامتحانات اليوم.

لا شكاوى من الامتحانات

وأكد وكيل الوزارة، أنه يتابع أعمال امتحانات الدور الأول للامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية، بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن على حُسن سير الامتحانات، بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس، منوهًا عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

عدم السماح باصطحاب الهاتف المحمول

وشدّد وكيل الوزارة، على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجان، باصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان الامتحان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وبحسب وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فقد أدى 30 ألفًا و150 طالبًا وطالبة، امتحانات العملي بـ66 لجنة عملي، مشيرًا إلى أنّ الامتحانات بدأت يوم 20 مايو، وتنتهي في 26 مايو الجاري، ويؤدي الطلاب الامتحانات طوال فترة الأسبوع.