حظك اليوم برج السرطان 24-5-2023 على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
رحاب عبد الراضى
06:21 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
حظك اليوم برج السرطان
يتميز مولود برج السرطان بالكتمان، فهو لا يعبر عن ما بداخله بسهولة ولا يحكي أسراره لأحد، وإذا رأى شيئا أزعجه أو مر بموقف سبب له الحزن يكتم ذلك بداخله ويجلس مع نفسه لاستعادة توازنه والتعافي من أي آثار سلبية يمكن أن يشعر بها، ثم يخرج للناس والمحيطين به، وهو شخص يعرف عنه الانطوائية بعض الشيء، ولا يعطي الثقة لأحد سريعا ولا يجلس إلا مع من يشعر بالراحة معهم ولا يتقبل من يسبب له الإزعاج مهما كلفه الأمر.
وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023، وفقا لخبراء الأبراج والفلك.
حظك اليوم برج السرطان 24-3-2023 مهنيا
يقترن القمر بنبتون اليوم مما يجعل الوضع معاكس، وهو ما يتطلب منك الهدوء وعدم التسرع والتفكير جيدا لكي تستطيع اتخاذ قرارات صائبة.
حظك اليوم برج السرطان 24-3-2023 مهنيا
يستمر الوضع المعاكس لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي أيضا، وهو ما يصيبك اليوم بالضغوط والتشوش ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.