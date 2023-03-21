حظك اليوم الأربعاء برج العذراء عاطفيا ومهنيا.. بداية فصل جديد في حياتك

يتميز مولود برج العذراء بالغضب السريع، رغم هدوئه ففي بعض المواقف تجده ينفعل سريعا أمام المواقف التي لا تدخل عقله، وإما يقرر الدخول في نقاش وخلاف مع الشخص أو سرعان ما يتنحى ويتراجع عن خوض النقاش حتى لا يجده نفسه، وهو شخص يحب العزلة ولا يحب التواجد في مناسبات اجتماعية إلا إذا كان مضطرا لها.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العذراء على الصعيدين العاطفي والعائلي

فينوس بمنزل الحظ اليوم ما يمنحك استعدادا لبدء فصل جديد من حياتك، وتبدو ساحرا وجذابا في عيون الآخر، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيدين المهني والمالي

يتواجد القمر الجديد في منزل المدخرات اليوم، ما يساعدك على تنظيم نفقاتك كما تكون ذكيا في التخطيط لمستقبلك وتعرف مصلحتك جيدا، وتستطيع أن تراجع حساباتك بذكاء وقد تقوم بتنمية حالتك المادية، وفق عبير فؤاد.