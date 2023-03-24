حظك اليوم الخميس وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

نصحت خبيرة الأبراج والفلك، مواليد برج الثور بالاعتناء بحساباتهم وخطواتهم جيدا اليوم، كما طالبت مواليد الجوزاء بعدم الحديث عن حياتهم الشخصية لأحد، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي.

ونعرض فيما يلي، تفاصيل حظك اليوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023، وفقًا لما ذكرته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 24-3-2023 عاطفيا

الشمس وعطارد في برجك يجعلانك يقظا ومقبلا على الحياة وتفكر بصورة إيجابية.

حظك اليوم برج الحمل 24-3-2023 مهنيا

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على المال والأعمال، فقط اعتن بحساباتك وخطواتك.

حظك اليوم برج الثور 24-3-2023 مهنيا

القمر في برجك يمدك اليوم بالطاقة وبالموهبة التنظيمية، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور 24-3-2023 عاطفيا

اقتران القمر مع فينوس في برجك يمدك اليوم بالثقة في النفس، وتغمرك كلمات الإعجاب.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-3-2023 مهنيا

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن ما تتوصل إليه.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-3-2023 عاطفيا

تتملكك مشاعر حنين وتراجع الماضي وتحلل وتستنتج جيدا، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج السرطان 24-3-2023 عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء وقد يساعدك صديق أو حبيب على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة.

حظك اليوم برج السرطان 24-3-2023 مهنيا

تقوم بتنمية أعمال وتحصل بسهولة على دعم من زملاء أو رؤساء في العمل، فقط لا تغامر وانتبه لنفقاتك.

حظك اليوم برج الأسد 24-3-2023 مهنيا

االقمر في مربع برجك يصيبك بالعصبية.. أنت بحاجة للعمل بدقة والسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 24-3-2023 عاطفيا

اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتكلم فيما لا يخصك وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.

حظك اليوم برج العذراء 24-3-2023 مهنيا

القمر في منزل الحظ يمدك بالحماس وتميل نحو المغامرة وتجربة كل جديد، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 24-3-2023 عاطفيا

القمر يقترن مع فينوس بمنزل الحظ.. تتمتع اليوم بمخيلة خصبة تساعدك على فهم الطرف الآخر، واليوم مناسب للقيام برحلة تجمعك بمن تحب.

حظك اليوم برج الميزان 24-3-2023 عاطفيا

اقتران القمر مع فينوس بمنزلك الثامن يمنحك تأثيرا قويا وتستطيع أن تقترب ممن تحب وتحقق توافقا معه.

حظك اليوم برج الميزان 24-3-2023 مهنيا

القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة.

حظك اليوم برج العقرب 24-3-2023 مهنيا

إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تتجنب الحدة مع شريك حياتك وأن تظهر رغباتك بلطف.

حظك اليوم برج العقرب 24-3-2023 مهنيا

اليوم القمر بمواجهة برجك.. اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات.

حظك اليوم برج القوس 24-3-2023 مهنيا

القمر في منزل العمل يجعلك اليوم مصرا على صنع المعجزات، فقط اعتمد الدقة في الإنجاز.

حظك اليوم برج القوس 24-3-2023 عاطفيا

الشمس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك إشراقة وحضورا والوقت مناسب لترفع درجة عطائك وتعطي انطباعا جيدا عنك.

حظك اليوم برج الجدي 24-3-2023 عاطفيا

القمر في منزل الحب.. في الأفق لقاءات ناجحة وتقترب ممن تحب ببساطة.

حظك اليوم برج الجدي 24-3-2023 مهنيا

الوضع الفلكي يمنحك أفكارا رائعة، وقد يعدك بانفراجة مهنية أو مالية.

حظك اليوم برج الدلو 24-3-2023 عاطفيا

القمر في وضع معاكس وقد يدفعك اليوم لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.

حظك اليوم برج الدلو 24-3-2023 مهنيا

الأفلاك تطالبك أن تحترس من النصب أو الاحتيال وكن متكتما وحذرا في حساباتك.

حظك اليوم برج الحوت 24-3-2023 مهنيا

القمر في منزل العلاقات يدفعك لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.

حظك اليوم برج الحوت 24-3-2023 مهنيا

يعدك الفلك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تجمعك بالأخوة والأحباب.