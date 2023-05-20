فرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية لسهولة امتحان الدراسات

سيطرت حالة من الفرحة والسعادة على طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية، لسهولة امتحان الدراسات الاجتماعية، والذي كان مقررا له الخميس الماضي، وتم إلغائه بعد واقعة تسريبه داخل مدرسة بمركز أجا، وتأجيله إلى اليوم السبت 20 مايو.

فرحة طلاب الشهادة الإعدادية بانتهاء الامتحانات

وقالت الطالبة هبة هاني لـ«الوطن»، إن امتحان الدراسات كان بسيطا وسهلا، إلا من بعض النقاط في الجزء الخاص بالتاريخ، «في المجمل كان كويس وسهل، لكن كان في بعض النقاط في التاريخ محتاجة تركيز مننا، بس الحمد لله قدرنا نحلها، وخرجنا مبسوطين».

وأشارت الطالبة هاجر عصام، أن امتحان الدراسات أضفى فرحة كبيرة على قلوبهم بعد الانتهاء منه اليوم، «الامتحان أدخل فرحة كبيرة على قلوبنا، بالأخص بعد تأجيله الأسبوع اللي فات، ده كان مسبب قلق، لكن الامتحان فرحنا وفي انتظار النتيجة تظهر وتفرحنا».

سهولة امتحان الدراسات بالدقهلية

بينما أوضحت الطالبة نيجار متولي أنها شعرت بالقلق بعد تأجيل الامتحان الخميس الماضي، إلا أن سهولة الامتحان اليوم أنهت كل مشاعر القلق والخوف، «كنت خايفة بعد تأجيل الامتحان المرة اللي فاتت، لكن النهاردة الامتحان كان حلو أوي وحسيت بالفرحة، وقدرت أحله بسهولة الحمد لله».

وأضافت الطالبة آلاء حمادة، أنها قبل دخول الامتحان كانت في حابة قلق شديد، «شعرت بقلق وتوتر شديد قبل الامتحان، لكنه كان كويس، ده غير أن المراقبين قدّروا قلقنا، وعملوا جو هادئ ومريح في اللجنة، ساعدنا نحل بتركيز، بالإضافة أن نظام البوكليت سهل علينا كثير».

إحالة المتسبب في التسريب للنيابة بالدقهلية

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم معاقبة المتسبب في تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية يوم الخميس الماضي، وتم إحالته إلى النيابة العامة اليوم لتباشر التحقيق معه في الواقعة، موضحًا أن سبب إلغاء و تأجيل الامتحان يرجع لحرص المديرية على مصلحة الطالب والحفاظ على مجهوده.