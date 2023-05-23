حبس طالب إعدادي بعد تعديه على مراقب اللجنة في بني سويف

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلغاء امتحان طالب بلجنة مدرسة أبو بكر نزلاوي التابعة لإدارة ببا التعليمية، وجرى ضبطه وإحالته للنيابة العامة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، للإساءة والتعدي على المراقب الأول باللجنة وإحداث شغب باللجنة بسبب منعه الغش اثناء الامتحان.

إلغاء امتحان طالب بإعدادية بني سويف لحيازته سماعة

كما قررت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، إلغاء امتحان طالب بلجان مدرسة الإيمان وطه حسين بمدينة بني سويف، وإحالته للتحقيق لحيازته سماعة حديثة وجهاز هاتف محمول، فضلاً عن إحالة 2 من الملاحظين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتقصير والإهمال في متابعة اللجنة.

وفاجأ الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2022/ 2023 الفصل الدراسي الثاني والتي تعقد في الفترة من 18 مايو وحتى 24 مايو، داخل 310 لجنة على مستوى المحافظة.

تعليم بني سويف: عدم التهاون مع حالات الغش

وشدد وكيل التعليم على عدم التهاون مع حالات الغش واتخاذ الإجراء القانوني تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله، وحظر اصطحاب التليفون داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب وتطبيق ما ورد بالقانون رقم 205 لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، مؤكدا الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية.

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الجبر والإحتمال، والتربية الفنية، فيما تختتم الامتحانات غدا الأربعاء، بمادة العلوم.