طلاب إعدادية بني سويف يؤدون غدا امتحان الهندسة والتربية الدينية

يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف، امتحان نهاية العام الدراسي 2022/ 2023، غدًا الأحد، بمادتي الهندسة والتربية الدينية.

ويبدأ الطلاب اللجنة الأولى في التاسعة صباحًا لمدة ساعتين بمادة الهندسة التي تنتهي في الساعة الحادية عشر صباحٍا ، ثم تبدأ المادة الثانية التربية الدينية في الساعة الحادية عشر ونصف وحتى الواحدة ظهرًا لمدة ساعة ونصف.

أداء الامتحان في الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي

وأدى طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة بني سويف، اليوم السبت، امتحانات الترم الثاني في مادتي الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي، بإجمالي يزيد عن 61 ألف طالب وطالبة داخل 310 لجنة.

توفير المناخ الهادئ في الامتحانات

واتخذت مديرية الترية والتعليم في محافظة بني سويف عددا من الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان، كذلك الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات، والتي تتضمن وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية، بالإضافة إلى استمرار توفير كل الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني في بني سويف

الخميس 18 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 مايو 2023: التربية الرياضية

السبت 20 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

السبت 20 مايو 2023: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 مايو 2023: الهندسة.

الأحد 21 مايو 2023: التربية الدينية.

الإثنين 22 مايو 2023: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 23 مايو 2023: الجبر والاحتمال

الثلاثاء 23 مايو 2023: التربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو 2023: العلوم.