استبعاد 3 رؤساء لجان و7 ملاحظين في امتحانات «الإعدادية» ببني سويف

قرر الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، إلغاء ندب 3 رؤساء لجان و7 ملاحظين، بالإضافة إلى إلغاء امتحان 5 طلاب لحيازة الهاتف المحمول داخل اللجان.

وكيل تعليم بني سويف يفاجئ عددا من لجان الامتحانات

وفاجئ وكيل وزارة التريبة والتعليم في محافظة بني سويف عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2022/ 2023 الفصل الدراسي الثاني والتي تعقد في الفترة من 18 مايو وحتى 24 مايو، داخل 310 لجنة على مستوى المحافظة.

إلغاء ندب 3 رؤساء لجان

وقرر وكيل تعليم بني سويف، إلغاء ندب واستبعاد رئيس لجنة مدرسة الأندلس الخاصة، وإحالة أحد الملاحظين للتحقيق لعدم انضباط اللجنة، وإلغاء ندب رئيس لجنة مدرسة الشهيد عبدالعليم على موسى، وتكليف مراقبي أدوار جُدد، علاوة على إحالة 6 ملاحظين للتحقيق، وإلغاء امتحان 4 طلاب لحيازتهم أجهزة هاتف محمول وقيام أحدهم بتصوير الامتحان والتواصل مع صفحات التواصل الاجتماعي، بجانب استبعاد رئيس لجنة مجمع الحديثة 2 التابعة لإدارة تعليم الواسطى وتكليف رئيس لجنة جديد، وإلغاء امتحان طالب والإحالة للتحقيق.

تعليم بني سويف: عدم التهاون مع حالات الغش

وشدد وكيل التعليم على عدم التهاون مع حالات الغش واتخاذ الإجراء القانوني تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله، وحظر اصطحاب التليفون داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب وتطبيق ما ورد بالقانون رقم 205 لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، مؤكدا الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية.