كوريا الجنوبية: بيونج يانج قد تطلق قمرا صناعيا للتجسس قريبًا

قال مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية «جو تيه-يونغ»، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية قد تطلق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري «في المستقبل القريب»، مع تزايد التكهنات بشأن توقيت الإطلاق.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، أن يونغ حذر من أن كوريا الشمالية ستواجه عقوبات أشد إذا مضت قدما، مضيفًا: «أعلن رئيس لجنة شؤون الدولة في كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، أن ذلك سيأتي بحلول نهاية أبريل، لكنه لا يفي بوعده».

عقوبات تنتظر كوريا الشمالية

وأضاف مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية: «من المحتمل أن يتم الإطلاق في المستقبل القريب. وإذا حدث هذا، ستكون هناك جهود من جانبنا وسيؤدي ذلك إلى تعميق العزلة الدبلوماسية لكوريا الشمالية في المجتمع الدولي».

وأشار إلى أن سول ستتعامل مع ذلك بالضغط على المجتمع الدولي لفرض عقوبات صارمة على كوريا الشمالية، مع فرض عقوبات إضافية قائمة بذاتها بالتنسيق مع الدول ذات التفكير المماثل، مضيفًا: «المهم هو توضيح أنه سواء أطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا للاستطلاع أو أجرت تجربة نووية، فإنها لن تكون قادرة بعد الآن على زيادة وجودها في المجتمع الدولي أو الحصول على أي فوائد اقتصادية عملية».