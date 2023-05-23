باحثة بالمركز المصري للفكر: الحوار الوطني فرصة مهمة لتطوير قطاع السياحة

قالت رحمة حسن باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الحوار الوطني خطوة مهمة، حيث تسمع الدولة المصرية المقترحات المختلفة من أجل تطوير السياحة، في ظل مشاركة صناع السياحة، ما يؤدي إلى الوصول لنتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

رحمة حسن: لدينا دراسة متعلقة بالاستثمار الصناعي

وأضافت خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «في المركز المصري لدينا دراسة متعلقة بالاستثمار الصناعي وأهم إمكانيات مصر والمأمول الذي تطمح مصر للوصول إليه والخطة الاستثمارية التي يجب اتباعها لتحقيق الاستراتيجية العامة للدولة لجذب 30 مليون سائح».

وتابعت: «قسّمنا الدراسة إلى عدد من النقاط، مثل الطاقة الفندقية والبنية التحتية، الطيران، وبعض المقترحات ذات الصلة بالبنية التشريعية، كما أن وجود بعض الأعضاء من مجلس النواب في الحوار الوطني أمر مهم جدا حتى يساعدونا في التعديل التشريعي، وبخاصة في ظل قوانين جرى إصدارها حديثا، لكنها تحتاج إلى إضافة بعض المواد الأخرى المتعلقة بالسياحة».

وأضافت أن هناك بعض القوانين القديمة مثل قانون تنظيم الشركات السياحية، والذي في حاجة إلى أن يجرى العمل عليه، وإضافة أجزاء جديدة خاصة بالتكنولوجيا والتقنيات الذكية والخضراء.