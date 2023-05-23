المشاط: ملف التمويل مهم للتحول الأخضر.. ويجب أن يكون بالاستثمار وليس الديون

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن بنك التنمية الأفريقي، من مؤسسات التمويل الدولية الخاصة بالقارة الأفريقية، وكل مؤسسة دولية لها اجتماعات سنوية، مشيرة إلى أن اختيار دولة بعينها لاستقبال الاجتماعات السنوية للمؤسسة تكون دائمة إضافة للدولة المُضيفة، متابعة ان استضافة مصر لـcop27 في شرم الشيخ بنوفمبر الماضي كان له خصوصية كبيرة، إذ أن التركيز في العمل المناخي كان على القارة الأفريقية واحتياجاتها.

أهمية ملف التمويلات

وأضافت «المشاط»، خلال حوارها على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن موضوع التمويل له أهمية كبرى من أجل التحول الأخضر، وهناك تركيز شديد للغاية على أن تكون هذه التمويلات من خلال الاستثمارات وليس الديون، موضحة أن التمويل المختلط يعني الحصول على تمويل منخفض التكلفة ولكن باستثمارات من الخارج.

تعاون بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية

وتابعت، أن البنك الأفريقي للتنمية يدشن مؤسسة للأمن الدوائي واللقاحات، ومصر لها دور مهم في هذا الصدد، مشيرة إلى أن مصر لديها محفظة مع البنك الأفريقي مثل مشروع الجبل الأصفر الخاص بتدوير المياه، ومشروعات أخرى عن الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.