طقس الإسكندرية اليوم.. مائل إلى البرودة ليلا ونشاط للرياح

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، اعتدالًا في درجات الحرارة، إذ يكون معتدلًا ظهرًا في ظل توقعات بسقوط أمطار خفيفة للغاية، مع طقس مائل إلى البرودة مساءً ونشاط رياح ملحوظ، وتوسط في ارتفاع الأمواج، ما يجعله طقسًا مميزًا للذهاب إلى البحر والتمتع بالجو المميز.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء، معتدلًا، مع ميل إلى الحرارة ظهرًا، ثم يعود إلى البرودة ليلًا، مع التشديد على ضرورة استمرار ارتداء ملابس تناسب وقت الربيع ليلًا، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة نسبيا خلال فترة الليل.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة، وهو ما يعني أنّ طقس الإسكندرية اليوم، معتدلًا من حيث درجات الحرارة، مائل إلى البرودة ليلا.

وفيما يخص سرعة الرياح، تصل إلى 32 كيلومترًا في الساعة، واتجاهها جنوبية شرقية، وشمالية شرقية، مع طقس غائم جزئيًا.

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم، أيضًا، بحالة البحر وتتباين بين خفيفة ومعتدلة، في ظل ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر.