النطق بالحكم على المتهمين بقتل صيدلي حلوان بعد قليل

تنطق محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، بالحكم على 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان» بعد أن استعرضوا القوة ضد المجني عليه ولاء زايد واستعملوا العنف حياله لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

النطق بالحكم على المتهمين بقتل صيدلي حلوان

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية إلى مرافعة دفاع المتهمين، وأجلت الجلسة لليوم الأربعاء 24 مايو، للنطق بالحكم على المتهمين.

هيئة محاكمة المتهمين بقتل صيدلي حلوان

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

وبحسب ما انتهت النيابة العامة في تحقيقاتها مع المتهمين الـ7 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، قيام المتهمين باستعراض القوة ضد المجني عليه ولاء زايد وارتكاب اعتداءات بحقه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه بالضرب ما أدى إلى مصرعه بعد سقوطه من شرفة منزله.

المتهمين اعتدوا على المجني عليه

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين اعتدوا على المجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان» داخل شقته أمام طفله البالغ من العمر 5 سنوات، وذلك لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.