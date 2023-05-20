وصول المتهمين بقتل ولاء زايد صيدلي حلوان لجلسة محاكمتهم

وصل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، قبل قليل ووسط حراسة أمنية مشددة، المتهمين الـ7 في قضية ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان» والذين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضده مما أدى إلى وفاته بعد سقوطه من شرفة منزله بمنطقة حلوان.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

المجني عليه استغاث بالجيران

وحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين وما جاء في قائمة أدلة الثبوت أدلى 6 شهود من جيران المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان» فإن الضحية أرسل رسائل استغاثة عبر تطبيق «واتس آب»، طالبًا نجدتهم، كما أنَّهم سمعوا أصوات مشاجرة قادمة من شقته.

نتائج التحريات

وذلك كله فضلًا عن شهادة الطبيب الشرعي الذي وقع الكشف الطبي على جثمان المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميا بـ«صيدلي حلوان»، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكّدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المشار إليه في أوراق القضية.