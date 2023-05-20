وصول أسرة صيدلي حلوان لحضور محاكمة المتهمين باستعراض القوة ضده

شهد مقر محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، قبل قليل، وصول أسرة المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، لحضور جلسة محاكمة المتهمين باستعراض القوة ضده وكان من بينهم زوجته ما أسفر عن وفاته، إذ تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

اقتحام مسكن المجني عليه

وحسب ما جاء في أوراق القضية، فبعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم باقتحام مسكن المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان» بعد إيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتعمل صيدلانية وتدعي ريماء.

احتجاز صيدلي حلوان وتعذيبه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين هددوا المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميا بصيدلي حلوان وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلا عن احتجازهم للضحية وتعذيبه من خلال توثيقه وانهالوا عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وتابعت أوراق القضية، أنَّ المتهمين منعوا الشهود من الوصول إلى المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلامياً بـ صيدلي حلوان، وإنقاذه من براثنهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.