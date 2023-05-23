رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: الإعلام أكبر داعم ومساند للاستثمار المحلي والأجنبي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلام أكبر داعم ومساند ومناصر ومشجع لكل النماذج المضيئة في الاستثمار الخاص والعام، أو المحلي والأجنبي، موضحا أن الإعلام لا يصنع الحدث، بل يسلط الضوء على الهدف، ومساند ومشجع لكل الناجحين.

وأضاف أن جميع الاقتصادات تراجعت على مستوى، أما بالنسبة للهوية الاقتصادية، فهي العبرة بالنتائج وليس المسميات، وهويتنا الاقتصادية حددها الدستور في المادة 27 وحددها بالأهداف وليس الوسائل.

الهوية الاقتصادية متغيرة وليست ثابتة

وتابع، أن المادة تحدثت عن التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والاهتمام بالزراعة والصناعة والاقتصاد المعلوماتي، وتركت الوسائل للحكومة، بما يعني أن الهوية الاقتصادية متغيرة وليست ثابتة.

وأوضح، أن المدارس الاقتصادية لم تعد تاخذ نفس الشكل المعروف، ورأينا في أمريكا تدخلت لإنقاذ الجهاز المصرفي، عن طريق شراء أسهم البنوك، وكذلك الصين التي كانت معروفة بنظامها الاشتراكي تغيرت في هوية الاقتصاد الصيني.