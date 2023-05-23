«المستقلين الجدد» يتقدم بـ10 مقترحات للنهوض بالصناعة المصرية

تقدم حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، برؤيته للنهوض بالصناعة المصرية، وذلك خلال جلسة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، التي ناقشت أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتحديات توطين الصناعة المصرية، وتحديات القوى العاملة.

ورأى حزب المستقلين الجدد، أن الدولة المصرية أمام تحدٍ كبير وهو حتمية النهوض بالصناعة كأحد أهم محاور الارتقاء بالاقتصاد الوطني خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

رؤية الحزب بشأن النهوض بقطاع الصناعة

وتضمنت رؤية الحزب بشأن النهوض بقطاع الصناعة، ما يلي:

1- إعادة رسم خريطة الصناعة المصرية وفقا للواقع الحقيقي واستغلال الأراضي المخصصة للصناعة وتقييم ما هو مستغل منها بالإنتاج، مع حتمية ربط إعادة الترخيص بالإنتاج الفعلي المناسب لما هو مخصص من أراضي.

2- تفعيل قانون هيئه الاستثمار والخاص بالتراخيص والالتزام بسياسة الشباك الواحد لتسهيل الحصول على تراخيص.

3- تخفيف الإجراءات الخاصة باستيراد المواد الخام والتزام البنك المركزي باتخاذ ما يلزم نحو توفير نقد أجنبي مرتبط بالإنتاج الفعلي.

4- تخفيف القيود الخاصة بالتصدير واتخاذ إجراءات حمايه المنتج المحلي من المنافسة مما يسهم بانخفاض الواردات.

5- تخفيف الأعباء الحكومية على كاهل المؤسسات الصناعية مثل الضرائب والتأمينات والحماية المدنية.

6- حل مشاكل تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحل مشاكل المتعثرين منهم وتوفير رعاية الدولة لهم.

7- خلق تنافسية حقيقية بين الكيانات الاقتصادية وتفعيل ضوابط عدم الاحتكار.

8- اتخاذ الإجراءات التشريعية لحماية رجال الأعمال من البلطجة والابتزاز.

9- الاهتمام بالصناعات التحويلية مثل الألومنيوم والرمال البيضاء والفوسفات.

10- تشجيع الاستثمار المحلي وربط التعليم الفني بالصناعة والتدريب .