ضبط 20 طن مخللات مخالفة للاشتراطات الصحية في الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالزقازيق، بمشاركة مدير الإدارة الصحية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمركز ومدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط وإعدام 20 طنًا من المخللات المخالفة للاشتراطات الصحية.

تكثيف المرور على المنشآت الغذائية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط مصنع مخللات مخالف للاشتراطات الصحية

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط مصنع مخللات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة للمواطنين، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، وضبط 18 طنًا و310 كيلوجرامات من المخللات وملح الطعام لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، وإعدام طنين و30 كيلوجرام أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 6 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محضرين جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة الزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.