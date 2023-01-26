ضبط 200 طن مخللات داخل مصنع بدون ترخيص بمركز أبو قرقاص في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص في جنوب المنيا، حملة مكبرة للمرور على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق لضبط المخالفين، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين والإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص وعدد من الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس وظاهرة احتكار السلع.

ضبط 200 طن مخللات

قال تاج جلال إبو سداح رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن ضبط 200 طن مخللات و65 شيكارة ملح بداخل مصنع مخللات بدون ترخيص وغير مطابق لاشتراطات السلامة الغذائية، حيث تم أخذ عينة لإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي يتم إعادة تعبئتها وقد تم غلق وتشميع المنشأة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

حملات تموينية على الأسواق

وأكد رئيس المركز، أن الحملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمركز أبوقرقاص.

على جانب آخر أكد الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، خلال الاجتماع الأسبوعي، لمبادرة حياة كريمة، أنه يجري تنظيم جولات ميدانية أسبوعية للمرور على المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة، لمطابقة نسب التنفيذ على أرض الواقع، بهدف التأكد من انتظام سير الاعمال وان المشروعات تسير وفقا للخطة الزمنية المحددة وطبقا للمواصفات والكفاءة.