موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة مطروح، من المنتظر إعلانها خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات التي تجري حاليًا في جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة في إدارة الحمام التعليمية وبنجر السكر، والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة والسلوم وسيوة وسيدي براني، لتتاح لجميع الطلاب.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة مطروح

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة مطروح، سيكون في 7 يونيو المقبل، ومن المقرر أن تنتهي جميع امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس المقبل، ويجري حاليًا تصحيح جميع المواد التي انتهى طلاب من أداء الامتحانات بها، وذلك من خلال كنترول الإعدادية في كل إدارة تعليمية، والانتهاء من المواد في نفس يوم الامتحان المقرر لها، تحت إشراف لجنة النظام والمراقبة للإعدادية.

وموعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة مطروح، يعد آخر نتيجة في المرحلة الإعدادية طبقًا لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إذ ظهرت نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى نتائج بعض صفوف المرحلة الابتدائية مثل الصف السادس.

توزيع شهادات بالنتيجة لكل طالب

وسيجري إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد الانتهاء منها وعرضها على اللواء خالد شعيب محافظة مطروح لاعتمادها، وبعد ذلك، توزيعها على الإدارات التعليمية لنشرها في المدارس، وإتاحة توزيع شهادات بالنتيجة لكل طالب على حده، مدون بها درجات كل مادة، والمجموع الكلي للترم الثاني 2023.