تباين آراء طلاب الصف الثالث الإعدادي حول امتحان الهندسة بالقليوبية

تباينت آراء الطلاب حول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بالقليوبية، إذ أدوا اليوم امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية على فترتين وانقسموا بشأن مستوى صعوبة الامتحان، إذ أكد عدد من الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ماعدا جزئيات خاصة بينما اشتكى آخرون من عدد كبير من الجزئيات مشيرين إلى أن الامتحان كان صعبا وأن الجزئيات الخاصة بالطلاب المتفوقين أكثر.

لجنة لفحص امتحان الهندسة ضمن امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

في سياق متصل أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في بيان، أنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة الامتحان والتأكد من توافر النسب المختلفة لمستويات الأسئلة في الورقة الامتحانية الخاصة بامتحان مادة الهندسة ضمن امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بالقليوبية، مشيرة إلى أن غرفة عمليات المديرية في حال ورود شكاوى لها في الامتحان سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذه الحالة.

تداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بالقليوبية

في سياق متصل قررت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تداول صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا من امتحان مادة الهندسة التي أداها الطلاب صباح اليوم في ثاني أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بالقليوبية بعد دخول الطلاب اللجنة.

وأشارت المديرية في بيان أن التداول تم بعد بدء الامتحانات ولا يعد تسريبا.

ووجهت المديرية في بيانها بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية فى العرض لضمان انضباط وانتظام سير إمتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

وشددت المديرية على أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر فى أداء عمله المنوط به بامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة بما يتماشي مع تطوير العمل من حيث الأداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية مع عدم التهاون مع المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ذلك التقصير.