حوادث اليوم: مشاجرة تنتهي بجريمة قتل.. وضبط 22 كيلو حشيش بحوزة شقيقين

خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ملابسات العشرات من الجرائم والقضايا المختلفة سواء سرقة أو قتل أو مخدرات، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال الساعات الماضية.

مشاجرة تنتهي بجريمة قتل في الجمالية

في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بقتل آخر بسبب مشاجرة نشبت بينهما انتهت بجريمة قتل، وتبين من خلال التحريات أن الجاني والمجني عليه نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة، وتطورت إلى مشاجرة بينهما، وعلى إثرها استخدم المتهم سلاح أبيض «مطواة».

وسدد المتهم العديد من الطعنات في أماكن متفرقة من جسم المجني عليه، وهو ما أدى إلى وفاته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

النصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم بالقاهرة

بمحافظة القاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بالنصب على المواطنين في القاهرة، بعدما استولى على أموالهم بحجة توظيفها مقابل حصولهم أرباح، في مجال الزراعة بالصوب الزراعية، والأسمدة، والمطاعم، والمزارع السمكية.

وبينت التحريات أنَّ المتهم صاحب مجموعة من الشركات بالقاهرة الجديدة، وأنه حصل على أموال من المواطنين بحجة استثمارها، ولكنه لم يسدد أي من الأرباح إلى المواطنين، وتمّ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

ضبط 22 كيلو حشيش مع شقيقين في القاهرة

واستطاعت أجهزة الأمن القبض على شقيقين لهما معلومات جنائية سابقة، أثناء استلالهما إحدى السيارات وكان بحوزتهما كميات كبيرة من مخدر الحشيش وصلت إلى 22 كيلو جرام وصلت قيمتهم المالية إلى أكثر من 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية مختلفة، واعترف المتهمان بالواقعة، وتم اتخاذ حيالهما الإجراءات القانونية اللازمة.