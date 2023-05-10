ضبط كميات من «الحشيش والكيتامين» في القاهرة والجيزة والدقهلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة عناصر إجرامية باستخدام عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج للمواد المخدرة مقابل مبالغ مالية عبر تبادل الرسائل بينهم وبين عملائهم في القاهرة، والجيزة، والدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفني أمكن تحديد القائمين عليها وتم ضبطهم، وألقت قوات الأمن القبض على 3 أشخاص لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهم في عين شمس والخليفة، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش ومبالغ مالية و3 هواتف محمولة.

وتمّ ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، كما تم ضبط أحد الأشخاص في طلخا، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبحوزته 100 زجاجة مؤثرة لعقار كيتامين ومبلغ مالي وهاتف محمول وتابلت.

وبمواجهة المتهمين أقرّوا بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأنشأوا لتروّيج المواد المخدرة على المواطنين، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.