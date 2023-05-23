تفاصيل مقتل شاب على يد عاطل في الجمالية.. «خلافات قديمة السبب»

صراخ ونداء استغاثة وحالة من الخوف والقلق انتابت أهالي منطقة الجمالية، بعد رؤية المجني عليه ملقيًا على الأرض ومحاولتهم إسعافه، والتي باءت بالفشل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث للتحقيق وجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر مصاب بطعنة نافذة في القلب على يد عاطل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

ضبط المتهم

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما تم ضبط المتهم وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على سلاح الجريمة.

اعترافات المتهم بالجريمة.. «خلافات قديمة وغلط فيا»

خضع المتهم بقتل شاب بالجمالية لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة، استمرت لعدة ساعات اعترف خلالها بارتكابه الواقعة نتيجة خلافات سابقة، قائلا: «كان في بينا خلافات كتيرة قديمة وهو اللى رجع فتحها تانى ولما كلمته بجح وغلط فيا لاقتنى بسحب السكينة وبضربه».

وأضاف المتهم، أنه نتيجة الخلافات حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بقتل المجني عليه بتسديد طعنة نافذة له في القلب، أسفرت عن وفاته.

عقوبة المتهم

عن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».