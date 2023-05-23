«الأرصاد الجوية» تحذر من تقلبات الطقس: رياح وأتربة على بعض المناطق

تستمر الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي طغت على البلاد خلال الساعات الماضية، وكذلك تأثيرها اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات جنوب الصعيد اليوم، وفقا لما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها.

رياح وأتربة على بعض المناطق

وناشد خبراء الأرصاد، المواطنين خاصة أصحاب الأمراض الصدرية، بتوخي الحذر من تقلبات الطقس وهبوب رياح وأتربة على بعض المناطق اليوم، ونصحت تلك الفئات بعدم التواجد في المناطق المكشوفة، وضرورة ارتداء الكمامة، وغلق النوافذ بسبب الرمال والأتربة.

توقعات الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

ومن المتوقع أن يكون الطقس غائم جزئيا على أنحاء الجمهورية كافة، اليوم الثلاثاء، وفق بيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 34 - 21.

- العاصمة الإدارية 34 - 20.

- أكتوبر 33 - 20.

- بنها 34 - 21.

- دمنهور 33 - 20.

- وادي النطرون 34 - 22.

- كفر الشيخ 33 - 23.

- المنصورة 34 - 19.

- الزقازيق 34 - 21.

- شبين الكوم 34 - 21.

- طنطا 33 - 20.

- دمياط 29 - 19.

- بورسعيد 30 - 20.

- الإسماعيلية 33 - 20.

- السويس 32 - 21.

- العريش 31 - 18.

- رفح 31 - 18.

- رأس سدر 35 - 20.

- نخل 32 - 13.

- كاترين 30 - 11.

- الطور 33 - 20.

- طابا 32 - 20.

- شرم الشيخ 36 - 23.

- الإسكندرية 25 - 18.

- العلمين الجديدة 25- 18.

- مطروح 24 - 19.

- السلوم 25 - 18.

- سيوه 30 - 20.

- رأس غارب 35 - 23.

- الغردقة 35 - 23.

- سفاجا 36 - 22.

- مرسى علم 35 - 23.

- شلاتين 31 - 23.

- حلايب 30 - 24.

- أبو رماد 28 - 23.

- رأس حدربة 28 - 23.

- الفيوم 35 - 22.

- بني سويف 35 - 22.

- المنيا 36 - 23.

- أسيوط 36 - 23.

- سوهاج 38 - 23.

- قنا 40 - 24.

- الأقصر 41 - 23.

- أسوان 42 - 25.

- الوادي الجديد 39 - 23.

- أبو سمبل 40 - 24.