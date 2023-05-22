«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجه الحارة.. وحالة الطقس المتوقعة

تضرب البلاد موجة حارة خلال تلك الأيام، إذ ترتفع درجة حرارة القاهرة اليوم إلى 35 درجة مئوية بينما تتخطى الـ40 درجة على بعض مدن ومحافظات جنوب الصعيد، في ظل ظواهر جوية أخرى مصاحبة تتمثل في الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وكذلك تساقط الأمطار، ويتساءل البعض عن موعد انكسار الموجة الحارة.

وتعرضت مصر، أمس، لمنخفض جوي صحراوي، ما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة في أغلب المحافظات، بحسب ما ذكرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، مؤكدة أنّ الرؤية انخفضت في أغلب المحافظات خلال فترات المساء، وهذا الأمر معتاد في فصل الربيع الذي يشهد هبوب منخفض الخماسيني بشكل مستمر.

وتوقعت غانم، أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، لكن بصورة أقل من أمس.

وشهدت البلاد، أمس، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة كبرى خلال فترة النهار، وكانت هناك كتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة مصحوبة بأتربة.

وشهدت درجات الحرارة اليوم ارتفاعًا في على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ويكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي المساء يسود طقس لطيف في أول الليل ويميل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية، ويكون معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 32 - 21.

- العاصمة الإدارية 32 - 20.

- أكتوبر 31 - 20.

- بنها 32 - 21.

- دمنهور 31 - 20.

- وادي النطرون 32 - 22.

- كفر الشيخ 31 - 23.

- المنصورة 31 - 19.

- الزقازيق 32 - 21.

- شبين الكوم 32 - 21.

- طنطا 31 - 20.

- دمياط 29 - 19.

- بورسعيد 30 - 20.

- الإسماعيلية 33 - 20.

- السويس 32 - 21.

- العريش 31 - 18.

- رفح 31 - 18.

- رأس سدر 35 - 20.

- نخل 32 - 13.

- كاترين 30 - 11.

- الطور 33 - 20.

- طابا 32 - 20.

- شرم الشيخ 36 - 23.

- الإسكندرية 25 - 18.

- العلمين الجديدة 25- 18.

- مطروح 24 - 19.

- السلوم 25 - 18.

- سيوه 30 - 20.

- رأس غارب 35 - 23.

- الغردقة 35 - 23.

- سفاجا 36 - 22.

- مرسى علم 35 - 23.

- شلاتين 31 - 23.

- حلايب 30 - 24.

- أبو رماد 28 - 23.

- رأس حدربة 28 - 23.

- الفيوم 35 - 22.

- بني سويف 35 - 22.

- المنيا 36 - 23.

- أسيوط 36 - 23.

- سوهاج 38 - 23.

- قنا 40 - 24.

- الأقصر 41 - 23.

- أسوان 42 - 25.

- الوادي الجديد 39 - 23.

- أبو سمبل 40 - 24.