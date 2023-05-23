رئيس مدينة مرسى مطروح: نعمل كـ«خلية نحل» لاستقبال المصطافين

قال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، إن العمل في المدينة يجرى على قدم وساق، لسرعة إنهاء رفع كفاءة الشواطئ، واستقبال المصطافين، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تسوية رمال شواطئ مرسى مطروح

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح استمرار أعمال تمهيد وتسوية الرمال بالشواطئ للاستعداد لموسم الصيف، ضمن جهود مجلس المدينة وأجهزته الميدانية النظافة والتشجير والحملة الميكانيكية، والشواطئ وتحسين البيئة، بالإضافة إلى رفع المخلفات بجميع أنواعها من الشواطئ، وذلك في إطار استعدادات المدينة لرفع كفاءة الشواطئ، لظهورها بالمظهر الحضاري والسياحي، استعدادا الموسم الصيفي السياحي الجديد.

زراعة نباتات الزينة على كورنيش مطروح

وتابع رئيس المدينة الاستعدادات لبدء مصيف مطروح من أعمال إدارة التشجير بمجلس المدينة بإزالة جميع أنواع الحشائش على طول الكورنيش الشرقي والغربي وري وزراعة نباتات الزينة ورفع كفاءة المساحات الخضراء بداية من ميدان كليوباترا حتى طريق القصر عجيبة وقص وتهذيب أشجار ونخيل الزينة، وذلك ضمن جهود إدارة التشجير بمتابعة من نواب رئيس المدينة.

نظافة المناطق السياحية

ووجه رئيس المدينة برفع معدلات النظافة في كل المداخل للمتجه إلى كورنيش وشواطئ الأبيض بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية لتوفير المعدات والسيارات اللازمة، تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح بسرعة رفع كفاءة الشواطئ والمناطق السياحية على طول الكورنيش.