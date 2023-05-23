خبير اقتصادي: عقد اجتماعات التنمية الأفريقي بمصر رسالة ثقة في الاقتصاد

قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي هذا العام، تؤكد عزم الدولة المصرية على دعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة الأفريقية وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع شركاء التنمية وعلى رأسهم مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر

وأضاف عيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك يؤكد أيضاً على الاهتمام الكبير من إدارة وفريق البنك المسؤول عن الاجتماعات السنوية على اختيارهم لموضوع هذا العام حول حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر، فضلاً عن أن مصر أصبحت تخطوا خطوات جادة نحو الاقتصاد الأخضر ولديها دور مهم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال العديد من الشراكات المحلية والدولية.

التغيرات المناخية

وتابع، أن تمويلات القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر، من أكثر الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من جميع دول العالم بشكل عام والدول الأفريقية بشكل خاص، حيث تساهم التغيرات المناخية في عدد من التداعيات السلبية خاصة على الأمن الغذائي وزيادة نزوح السكان وزيادة الضغط على موارد المياه في القارة الأمر الذي يؤكد على أهمية القضايا والموضوعات التي سوف يتم طرحها للقارة الأفريقية وأهمية تطبيق مخرجات هذه الاجتماعات.