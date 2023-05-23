ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي في الدقهلية.. موجودة الآن بالمدارس

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي في الدقهلية، وعلى كل طالب التوجه لإدارة المدرسة المقيد بها بالمحافظة.

ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 بالدقهلية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريح خاص لـ «الوطن» أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي موجودة داخل إدارة المدرسة والحصول عليها في منتهى السهولة، موضحا أنه إذا أراد الطالب الحصول على نتيجته أو ولي الأمر عليه أن يتوجه إلى إدارة المدرسة المقيد بها بالمحافظة، ويحصل عليها من خلال الإدارة بالدقهلية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، على تحري الدقة في تصحيح ورقة الأسئلة ورصد درجات الصف الصف الخامس الابتدائي 2023 للترم الثاني في الشيت لينال كل طالب حقه.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي حالات غش والامتحانات كانت من المنهج الدراسي، وفي مستوى الطالب المتوسط وضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح بالقرارات الوزارية.