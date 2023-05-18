نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة القليوبية.. متاحة الآن

أكدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنّ عددًا كبيرًا من مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية، أعلنت نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أنه جرى التنبيه على جميع المدارس والإدارات التعليمية، بإتاحة النتيجة عبر وسائل التواصل الإجتماعي والمدارس، عقب اعتمادها من الإدارة دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية أو الحصول على أي رسوم من ولي الأمر أو التلميذ.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة القليوبية

وأشارت «إبراهيم» لـ«الوطن»، إلى أنّ نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثانى 2023 بمحافظة القليوبية، متاحة بكل مدارس المحافظة والإدارات التعليمية، مشددة أنّ النتيجة مجانية ودون أي رسوم، وغير مرتبطة بسداد المصروفات الدراسية، حيث أصدرت تعليمات لمديري المدارس، بعدم حجب أي نتائج عن الطلاب في جميع المراحل والصفوف بسبب المصروفات.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

وأضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه يمكن لأي تلميذ أو ولي أمر، الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمدارس المحافظة، من خلال التوجه لإدارة المدرسة المقيد بها التلميذ، والحصول عليها مختومة وموثقة عقب اعتمادها من المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، إذ يمكن للطالب أو ولي الأمر، التظلم من الدرجات الحاصل عليها وفق الشروط والقرارات المنظمة للتظلمات، التي جرى إعلانها عن طريق إدارات شؤون الامتحانات بالإدارات التعليمية.