تأجيل إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالدقهلية

أجلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 للترم الثاني، التي كانت من المفترض إعلانها بداية من يوم السبت المقبل، بعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بسبب تسريب آخر امتحان الخاص بمادة الدراسات الاجتماعية، مما أدى إلى صدور قرار بإلغاء الامتحان، وإعادته يوم السبت المقبل، إذ انتهى طلاب الصف الخامس من تأدية آخر مادة وهي العلوم يوم الأربعاء الماضي.

نتيجة الصف الخامس الترم الثاني 2023 بمحافظة الدقهلية

وكشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، أنه كان من المفترض إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، بداية من الأسبوع المقبل، لكن جرى إلغاء القرار بسبب إعادة امتحان الدراسات الاجتماعية السبت المقبل للشهادة الإعدادية بسبب التسريب، وبالتالي سيجري إعلان النتيجة بداية من يوم الأحد المقبل.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، كل مدرسة مسؤولة عن إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، أي أنّ النتائج مرتبطة بالمدارس وتختلف كل مدرسة عن الأخرى، ونتائج الطلاب ستكون موجودة داخل المدرسة إذا أراد ولي الأمر أن يستعلم عنها، كل ما عليه أن يذهب إلى المدرسة الخاصة بنجله.

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وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الخامس الابتدائي، 141 ألفًا و381 طالبًا على مستوى لجان محافظة الدقهلية، وعلى حسب بيان مديرية التربية والتعليم، لم يتم رصد أي مخالفات، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي طبقا للمواصفات القياسية وفي مستوى الطالب المتوسط.