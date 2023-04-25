هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، منطقة كيبولاوان باتو بإندونيسيا، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني ،إن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة كيبولاوان باتو بإندونيسيا، وقعت على مسافة 175 كيلومتر غرب بادان، ومسافة 141 كيلومتر غرب باريامان.

ويوم السبت الماضي، ضرب زلزالان بقوة 6.1 و5.8 درجة على مقياس ريختر يفصل بينهم ساعات، منطقة كيبولاوان باتو الإندونيسية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.