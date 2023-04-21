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تفاصيل طرح عمرو مصطفى ميني ألبوم «مالوش زي» في عيد الفطر

كتب:

هبة أمين
11:42 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
عمرو مصطفى

عمرو مصطفى

طرح المطرب عمرو مصطفى، ميني ألبوم يحمل اسم «مالوش زي»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، بالتزامن مع أولى أيام عيد الفطر المبارك.

ميني ألبوم يضم 6 أغنيات

ويتكون ميني ألبوم «مالوش زي» من 6 أغنيات، وهي: «مالوش زي، تيجي تيجي، غيرك مين، كان عنده حق، عايشين بالصورة، هحكيلك قدام»، وتنوعت الأغاني ما بين الرومانسي والحزين.

ألحان وتوزيع عمرو مصطفى

وتعاون الشاعر مصطفى ناصر مع عمرو مصطفى في 5 أغاني من ميني ألبوم مالوش زي، ما عدا أغنية تيجي تيجي من كلمات الشاعر عمرو يحيى، إضافة إلى أن عمرو مصطفى تعاون مع الموزع محمود صبري في أغنية تيجي تيجي، والموزع تيم في أغنية عايشين بالصورة، والموزع نابلسي في أغنية هحكيلك قدام.

وتعد أغاني ميني ألبوم مالوش زي من ألحان عمرو مصطفى، وباقي الأغاني من توزيعه أيضًا، وهي: كان عنده حق، مالوش زي، غيرك مين.

آخر أغاني عمرو مصطفى

طرح عمرو مصطفى مؤخرًا أغنية أمي الدنيا على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وذلك بالتزامن مع عيد الأم في شهر مارس الماضي، وكانت من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيام طارق.

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بقلم هبة أمين