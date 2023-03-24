عمرو خليل عبر قناة الحياة: الشيخ مصطفى إسماعيل صاحب حنجرة ذهبية وملك المقامات

أكد الإعلامي عمرو خليل، أن القارئ الراحل مصطفى إسماعيل، كان بحق الحنجرة الذهبية وملك المقامات، أتقن القرآن الكريم وتلاوته بـ19 مقاما موسيقيا، فتربع منذ ذلك الوقت البعيد وحتى اليوم وإلى ما شاء الله على عرش التلاوة في مصر والعالم كله.

إلى ذلك، قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، على قناة «الحياة»: «أسميناه بصاحب المقام الرفيع، فقد كان صاحب مدرسة متميزة في دولة التلاوة، أتم تجويد القرآن وتلاوته بالقراءات العشر وعمره لم يتجاوز السادسة عشرة».

وتابع بأن القارئ الراحل كان يمتلك من الذكاء ما جعله يستمع إلى كل المدارس التي سبقته مثل مدرسة الخشوع والإحساس ومدرسة التصوير النغمي التي أسسها الشيخ منصور بدار والشيخ الشعشاعي، وعمل مزجا جميلا بينهما، قبل أن يضيف فكرا جديدا ليؤسس مدرسته الخاصة في دولة التلاوة.