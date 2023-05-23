المستندات المطلوبة لترخيص مركز ليزر وتجميل.. اعرف الرسوم

انتشر في الفترة الأخيرة عدد من المراكز الطبية المتخصصة في علاج الأمراض الجلدية بالليزر والتجميل، تحت مسميات وتخصصات عديدة، بعضها يعمل بشكل رسمي وفق اشتراطات صحية وضوابط محددة، وبعضها لا يستوفي ذلك، وهو ما يدفع وزارة الصحة لشن حملات لضبط المراكز المخالفة لعدم استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

المستندات المطلوبة لترخيص مركز ليزر

وحددت وزارة الصحة ضوابط وشروط ترخيص مركز ليزر، وتستعرضها «الوطن» في إطار سلسلة خدماتها المقدمة للجمهور على النحو التالي:

- شهادة صلاحية جهاز من المعهد القومي لعلوم الليزر.

- شهادة صلاحية مركز طبي من المعهد القومي لعلوم الليزر.

- شهادة اجتياز دورة تدريبية في أمان الليزر من المعهد القومي لعلوم الليزر.

- شهادة إجازة استخدام أجهزة الليزر الطبية.

- شهادة تسجيل مركز النقابة.

- ترخيص تشغيل منشأة طبية.

- رسم كروكي للمركز.

- شهاد تخصص للطبيب.

- ترخيص مزاولة مهنة للطبيب من وزارة الصحة.

- صورة البطاقة.

- عدد 2 صورة شخصية.

الرسوم المستحقة لترخيص مركز علاج وتجميل بالليزر

- دفع 4 آلاف جنيه رسوم الترخيص المكاني.

- دفع 1000 جنيه رسوم الترخيص الشخصي.

افتتاح وحدة تشخيص أمراض جلدية بالذكاء الصناعي

وافتتحت وزارة الصحة والسكان، مؤخرا، وحدة تشخيص الأمراض الجلدية بالذكاء الصناعي بمستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية «الحوض المرصود»، وبها أحدث جهاز في العالم لتصوير الجلد للكشف المبكر عن سرطانات الجلد، وتشخيص وتوثيق الأمراض الجلدية ومتابعة العلاج، ومشكلات تساقط الشعر.

وفي ظل انتشار مراكز الليزر وعيادات التجميل والأمراض الجلدية، تشدد وزارة الصحة الرقابة عليها للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وتطبيق معايير مكافحة العدوى ومراجعة صلاحيات الأدوية، حرصًا منها على صحة وسلامة المواطنين.