هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية المعدية وعلاجها.. أبرزها الحزام الناري

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إنّ أبرز الأمراض الجلدية المعدية الفيروسية، هي الحزام الناري والجديري لدى الأطفال، ومرض فيروسي «روزيولا»، المشابه لمرض الحصبة والهربس الذي يظهر بجانب الفم والأنف والعين، بين الأغشية المخاطية والجلد.

واشار إلى أن «الهربس»، يستغرق من 5 أيام إلى أسبوع للشفاء، لافتًا إلى أنه يمكن الاستغناء عن المراهم والعقاقير وعلاج الهربس بالعسل الأبيض 3 مرات يوميا، إذ يقوم بتجفيف الهربس والشفاء منه، كما أنه مقبول الطعم إذ دخل الفم.

أسباب الإصابة بالحزام الناري

وأضاف الناظر في حوار مذاع على فضائية «Ten»، أن الحزام الناري يسببه الفيروس المسبب للجديري المائي، إذ أنه بعد إصابة الأطفال والشفاء منه يكمن بالنخاع الشوكي داخل العمود الفقري، ويستمر لعشرات السنوات أو حتى يتعرض الإنسان لضغوط تضعف من مناعته فيتحرك الفيروس من مكانه ويأخذ مسار أي عصب ويلف على الجسم لذلك يسمى بالحزام الناري كونه يأخذ نصف الجسم.

أعراض الإصابة بالحزام الناري

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن أعراض الحزام الناري تبدأ بألم بالجسم، إذ لا يتوقع الإنسان أن الأمر متعلق بالجلد ويتوقع أن سبب الألم الكلي أو العضلات حتى يبدأ الطفح الجلدي، عبارة عن لون أحمر على الجلد ثم يتحول إلى فقاقيع مائية تشبه فقاقيع الجديري، مشيرًا إلى أهمية العلاج المبكر، إذ أن التأخر في الحصول على العلاج يترك ألم مستمر قد يصل من عام إلى عامين، فحتى بعد اختفاء الأعراض يشعر المريض بألم شديد بهذه المنطقة لا يستجيب لأي مسكنات.