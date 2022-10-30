أستاذ «الأمراض الجلدية» هاني الناظر: «الصدفية» غير معدية.. «اعتبروها صداع»

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إنّ الصدفية مرض مناعي لا يشكل خطورة على صحة وعمر الإنسان، ويحدث نتيجة نشاط زائد بجهاز المناعة، موضحًا أن المرض المناعي لا يعني ضعف المناعة، فالجهاز المناعي يفرز أجساما مضادة لمحاربة الميكروب، وفي حالة زيادة إفراز تلك الأجسام تتجه لمهاجمة الجلد، وبالتالي يدافع الجلد عن نفسه بتكوين طبقات بشكل أسرع من العادي.

خلايا الجلد تتكون في أسبوع لدى مريض الصدفية

وأضاف «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن خلايا الجلد تتكون في 4 أسابيع للإنسان الطبيعي، بينما لدى مريض الصدفية تتكون في أسبوع واحد فقط، ومن ثم تتراكم تلك الخلايا، وتتكون القشور الفضية نتيجة جفاف الخلايا المتراكمة بعد تعرضها للهواء.

وتابع «الناظر» أن مرض الصدفية يزداد في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، وزيادة الشعور بالبرودة، على عكس فصل الصيف تقل أعراضه، مطمئنًا المواطنين بأن الصدفية مرض غير مُعد، وليس له علاقة بالأكل، موضحًا أن جميع الأمراض تتأثر بالعامل النفسي للإنسان لأنها تلعب على نقطة ضعفه، فمثلًا الشخص المُصاب بدور برد طبيعي مع الضغط النفسي والعصبية قد تطول مدة علاجه وتتجاوز 10 أيام.

الصدفية ليست مرض معد

وأشار، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إلى أن الصدفية تحتاج لتكرار العلاج من حين لآخر، ونصح مرضى الصدفية بضرورة التعامل مع المرض كأنه صداع، موضحاً أن هناك علاج بيولوجي قادر على إخفاء المرض خلال 3 أو 4 أسابيع.