مبادرة خيرية لحث المواطنين على المشاركة في صكوك الأضاحي بكفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في إطلاق مبادرة إنسانية خيرية جديدة بعنوان «بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك في صك الأضحية 2023»، وذلك لحث المواطنين على المشاركة في صكوك الأضاحي، وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا في قرى ونجوع وعزب محافظة كفر الشيخ.

المبادرة تستهدف وصول لحوم الأضاحي إلى كل الأسر

وقال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن المبادرة تستهدف وصول لحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجا في محافظة كفر الشيخ ونجوعها ومدنها، وخاصة القرى الأكثر احتياجا، والمناطق النائية الأكثر فقرا لكي تحقق الغاية من الأضحية، وهي إدخال الفرحة على المضحي، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها.

وأكد أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تُقدمه مبادرة «بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2023» من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

المبادرة تحث المضحيين على شراء صك الأضحية بالتقسيط

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المبادرة تحث المضحيين على شراء صك الأضحية بالتقسيط، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجاً، ولوصول اللحوم إلى عدد أكبر من المستفيدين، مضيفاً إنها مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان، والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

قيمة صكوك الأضاحي

وأفاد بأنه جرى تحديد قيمة صكوك الأضاحي من جمعية الأورمان لهذا العام 2023، حيث بلغت قيمة الصك في العجل المستورد الصغير 4800 جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 1170 جنيها في أول مرة كمقدم، ثم يدفع 330 جنيها شهريا لمدة 11 شهرا، والصك بقيمة 5700 جنيه للعجل المستورد الكبير يدفع المتبرع 1300 جنيه في أول مرة، ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 11 شهر، وقيمة الصك 8100 جنيه في العجل البلدي يدفع المتبرع 1500 جنيه في أول مرة، ثم يدفع 600 جنيه كل شهر لمدة 11 شهر، ويجرى توزيع لحوم صدقة بقيمة 400 جنيه، وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان بدأت مشروع صك الأضحية قبل سنوات من الآن، ونجحت في توصيل لحوم أضاحي المتبرعين إلى مستحقيها في أقصى قرى كفر الشيخ وخاصة الأشد احتياجا منها.