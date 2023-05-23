وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر إرشادات مهمة للحجاج.. «ممنوع التصوير في الحرم»

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، إرشادات مهمة للحجاج، تزامنا مع بدء شهر ذي القعدة، واستقبال أولى رحلات الحج لهذا العام.

واستقبلت المملكة أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام للحج هذا العام، أمس الأول الأحد.

وشددت الوزارة على حجاج بيت الله الحرام، الالتزام بالإرشادات التي أصدرتها، ضمانا لموسم حج صحي وآمن.

وطالبت وزارة الحج ضيوف بيت الله الحرام، بإحضار المستندات والوثائق الرسمية الخاصة بالحاج، لسهولة استكمال إجراءات السفر.

إرشادات مهمة للحجاج

كما طالبت الوزارة، الحجاج بتقليل أمتعتهم عند القدوم للحج، لتيسير الرحلة عليهم، ومعرفتهم بالأوزان والأحجام المعتمدة للأمتعة.

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الحج السعودية، فإن الإرشادات الثابتة خلال موسم الحج على رأسها:

- توعية الحجاج بضرورة التفرغ التام لأداء مناسك الحج.

- حظر إنتاج أو توزيع أي مطبوعات أو مواد إلكترونية، إلا بعد موافقة وزارة الإعلام عليها.

- توعية الحجاج باجتناب إقامة التجمعات ذات الأهداف السياسية وغيرها، التي تصرف حجاج بيت الله الحرام عن العبادة وأداء النسك.

- يجب على بعثات الحج توعية الحجاج بعدم تسييس موسم الحج أو القيام بأعمال أو تصرفات تعكر الأجواء الروحانية لشعيرة الحج.

- توعية الحجاج والتأكيد عليهم قبل قدومهم، بعدم إقامة التجمعات بقصد الدعاء الجماعي ورفع الصوات، أو ممارسة الطقوس المذهبية في الحرمين.

- توعية الحجاج والتأكيد عليهم قبل قدومهم بعدم التصوير بالكاميرات العادية أو غيرها داخل الحرمين الشريفين.

أولى رحلات الحج تصل المملكة

وبدأت المملكة العربية السعودية، في استقبال أولى رحلات الحج، يوم 21 مايو الجاري، على أن يكون اليوم الرابع من شهر ذي الحجة آخر موعد لرحلات الحج التي تستقبلها المملكة لأداء المناسك، الموافق 22 يونيو المقبل.