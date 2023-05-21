مواعيد وصول رحلات موسم الحج 1444.. مطارات السعودية تتزين اليوم

تستعد مطارات الممكلة العربية السعودية اليوم الأحد، 21 مايو 2023، لاستقبال أولى رحلات موسم الحج 1444 والتي سيصل على متن طائراتها حجاج قاصدين بيت الله الحرام لأداء مناسك الفريضة من جميع بقاع العالم، فيما أنَّ أول الرحلات لموسم الحج لهذا العام تأتي من «باكستان، والهند ونيجيريا وبنجلاديش»؛ ليستقبل مطار الأمير محمد عبدالعزيز في المدينة المنورة الوافدين، ويكون بذلك أول مطارات المملكة التي تنال هذا الشرف.

رحلات موسم الحج 1444.. مليونا مسلم يقصدون بيت الله الحرام

ووفقا للصحف السعودية التي نقلت عن وزارة الحج والعمرة، فإنَّ رحلات موسم الحج 1444 ستحمل إلى الأراضي المقدسة هذا العام نحو مليوني حاج قاصدين الكعبة المشرفة لأداء مناسك الحج.

وخصّصت المملكة نحو 1.2 مليون مقعد لضيوف الرحمن في إطار استعداداتها لاستقبال الحجاج القادمين على رحلات موسم الحج هذا العام من 100 جهة مجدولة و14 جهة موسمية.

مطارات في استقبال رحلات موسم الحج 1444

وخصصت الجهات الرسمية بالمملكة السعودية، ومن بينها وزارة الحج والعمرة التي تشرف على موسم الحج هذا العام، 6 مطارات داخلية لاستقبال رحلات موسم الحج 1444، وهي مطارات جدة والرياض والمدينة المنورة والطائف والدمام وينبع.

رحلات موسم الحج 1444 وعيد الأضحى

فيما تم تحديد موعد عيد الأضحى وبدء شعائر الحج فلكيا كالآتي، 1 ذي الحجة يوافقه يوم الاثنين 19 يونيو 2023، ويوم عرفه يوافقه يوم الثلاثاء 27 يونيو، أما عيد الأضحى فيبدأ يوم الأربعاء 28 يونيو المقبل، ما يعني استقبال مطارات المملكة لوفود الحجاج ورحلات موسم الحج 1444 بدءا من اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة.

مواعيد تشغيل رحلات موسم الحج 1444

وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية أعلنت منذ أيام، في بيان لها، مواعيد بدء تشغيل رحلات موسم الحج 1444، من المطارات الدولية لمصر والتي ستحمل الفائزين بقرعة الحج هذا العام لبيت الله الحرام بمكة المكرمة والمدينة، لأداء مناسك وشعائر الفريضة.

ووفقا لبيان الشركة السعودية، فإنَّ رحلات موسم الحج 1444 بدأت اليوم بالفعل، فيما سيتوقف تفويج الرحلات يوم 22 يونيو المقبل ليستمر توافد الحجاج ما يقرب من شهر.

كما ستبدأ رحلات لعودة الحجاج إلى أوطانهم فى الثاني من يوليو 2023، وتستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل وفقا للمعلن عن آخر موعد لسفر الحجاج هذا العام.

وقال الشركة في خطابها الموجه إلى شركات السياحة، أن وحددت الشركة مواعيد وصول الرحلات خلال فترتي السفر والعودة للحجاج المصريين للوصول إلي مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين ب 4 ساعات في حالات السفر و 6 ساعات قبل العودة لإنهاء الإجراءات.