أغنية «عن قلبي» للفنان محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على «يوتيوب»

تخطى الفنان اللبناني محمد شاكر بأغنيته الجديدة «عن قلبي»، والتي طرحها باللهجة المصرية على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، نصف مليون مشاهدة، وذلك بعد أيام من طرحها، وحظي العمل بتفاعل كبير على كل المتاجر الإلكترونية والإذاعات العربية.

صُناع أغنية «عن قلبي»

وتعتبر الأغنية من الأعمال الرومانسية التي تميز بإطلاقها الفنان محمد شاكر، وتحرك قلوب المحبين وتغذي الروح بالمشاعر والأحاسيس التي عبرت عنها الكلمات، والتي قام بكتابتها وتلحينها رامي شلهوب، فيما قام بتوزيعها موسيقياً جمال ياسين.

كلمات أغنية «عن قلبي»

وتقول كلمات أغنية محمد شاكر: «مش سايبة لأي أفكار مجال.. شغلاني حقيقة وفي الخيال.. أنا لو سلّمت ليكي عقلي.. ح اتجنّن وده أفضل احتمال.. أما عن قلبي.. فأنا سايبلك الحتّة دي تتصرّفي فيها.. أيوا خديها.. دي من غيرك فاضية وضلمة.. أوعي تسيبيها وساعات ما احتاجش للكلام.. لما بشوفك برتاح قوام.. وعنيّا وكل حاجة فيّا.. على بعدك تبقى مش تمام».