هيثم شاكر لـ«أنغام»: محمد فوزي كان يقدم ألحانه بسهولة.. «أي حد يسمعها يحفظها»

قال الفنان هيثم شاكر، إن الموسيقار محمد فوزي كان يقدم اللحن بمنتهى السهولة وبشكل يمكن لأي من يسمعه أن يحفظه، وقدم دويتو مع صباح بعنوان «ماما» وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي.

وأوضح «شاكر»، خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنه سمع البعض يقول إن محمد فوزي لديه 25 أخا وأختا، ولكنه غير متأكد منها، «محمد فوزي كان مهتما بالجودة، وأنتج فيلما ووضع الموسيقى التصويرية له ولحن له محمد الموجي، ولحن ساكن في حي السيدة لمحمد عبد المطلب هو لحن لمحمد فوزي، وكانت من أكثر الأغاني التي فازت بالشهرة».

اسكتشات لإسماعيل ياسين وشكوكو

وأشار الفنان هيثم شاكر، إلى أن الموسيقار محمد فوزي قدم إسكتشات لإسماعيل ياسين وشكوكو وغيرهما من الفنانين، بما يؤكد أنه فنان شامل يقدم معظم أنواع الألحان والأغاني خاصة أمام الشاشة بشكل يقنع المشاهد مع ضحكته الجميلة.

وتابع: «أغنية ست الحبايب من أفضل الأغاني اللي قدمها وتليها أغنية أحن قلب، وحتى الآن مفيش حد قدر يتجاوزهم».