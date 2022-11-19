هاني شاكر ومصطفى كامل يصلان إلى عزاء محمد سلطان (صور)

وصل الفنان هاني شاكر، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، منذ قليل، إلى عزاء الموسيقار الراحل محمد سلطان، المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية، في منطقة المهندسين.

بينما حضر عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية إلى عزاء الفنان محمد سلطان ومنهم حلمي عبد الباقي، منصور هندي، علاء عامر، نادية مصطفى.

عزاء الموسيقار محمد سلطان

ورحل عن عالمنا الموسيقار محمد سلطان، مساء يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وشُيِّع جثمان محمد سلطان، يوم الثلاثاء الماضي من مسجد عمر مكرم، وحضر الجنازة بعض أصدقائه المقربين وأسرته، كما حرص على حضور الجنازة كل من الموسيقار هاني مهنا والفنان حلمي عبد الباقي، وحفيدة زكي رستم.