«بحوث كفر الشيخ»: زراعة 138 ألف فدان قطن بالمحافظات حتى الآن

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ، أن المساحة المنزرعة حتى الآن من محصول القطن للعام الجاري على مستوى محافظات الوجهين البحري والقبلي، بلغت نحو 138 ألف فدان من القطن طويل التيلة، لافتا لاستمرارية زراعة المحصول على مدار 20 يوما بالحقول، وحتى موعد منتصف شهر يونيو المقبل بالمحافظات الجمهورية، حيث يتم عقب ذلك عمل حصر نهائي للمنزرع من القطن طويل التيلة خلال هذا الموسم.

إنتاجية الفدان الواحد من محصول القطن

وأشار «أبو اليزيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إنتاجية فدان القطن طويلة التيلة ترجع إلى مدى العناية المستمرة من قبل المزارعين للمحصول، على مدار زراعته بنحو 6 أشهر، مع ضرورة اتباع خدمات وإرشادات وزارة الزراعة حول زراعة المحصول، مشيرا أن إنتاجية فدان القطن تصل لنحو 15 قنطارا من أصناف وتقاوي القطن طويل التيلة، وبأسعار كحد أدنى للقنطار الواحد تتراوح ما بين 4500 حتى 5500 جنيه.

أسباب زيادة الإنتاجية من القطن بالمحافظات

وأوضح أن الإنتاجية الجيدة من محصول القطن ترجع إلى عاملين رئيسين، وهما اختيار أفضل أنواع التقاوي المنزرعة، وهي من أصناف تقاوي جيزة 96 وجيزة 95 وجيزة 92 وجيزة 94 وجيزة 86، موضحا أن الأمر الثاني يرجع لزراعة محصول القطن في الأراضي الطينية والخفيفة، والتي لا تعاني من ارتفاع في نسبة ملوحة التربة.