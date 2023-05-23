وكيل «تعليم بني سويف» يكرم مراقب لجنة لمساهمته في انضباطها خلال الامتحان

كرم الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، يرافقه مصطفى كامل الديب، نقيب المعلمين، المراقب الأول بلجنة مدرسة أبو بكر نزلاوي التابعة لإدارة ببا التعليمية، وذلك لجهوده المبذولة في تحقيق انضباط سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، ومنعه أحد الطلبة من الغش.

واستقبل وكيل تعليم بني سويف، مراقب أول بلجنة مدرسة أبو بكر نزلاوي التابعة لإدارة ببا التعليمية، ويدعى وسيم زيد، لتكريمه وشكره على أداء واجبه.

نموذج للمُعلم المُخلص في عمله

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن وسيم زيد نموذج للمعلم المُخلص في أداء واجبه، موجهًا الشكر والتقدير له على مجهوده في تحقيق الانضباط داخل اللجنة والتصدي لكل محاولات الإخلال بأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

وكانت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، قررت إلغاء امتحان طالب بلجنة مدرسة أبو بكر نزلاوي التابعة لإدارة ببا التعليمية، وجرى ضبطه وإحالته للنيابة العامة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، للإساءة والتعدي على المراقب الأول باللجنة، وإحداث شغب بسبب منعه من الغش أثناء الامتحان.

طلاب الإعدادية يؤدون امتحان الجبر والفنية

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الجبر والاحتمال، والتربية الفنية، فيما تختتم الامتحانات غدا الأربعاء، بمادة العلوم.