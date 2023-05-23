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تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي بعد دخوله العناية المركزة

كتب:

أبانوب رجائي
06:57 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
أشرف مصيلحي

أشرف مصيلحي

دخل منذ أيام الفنان أشرف مصيلحي، المستشفى، بعد تعرضه لالتهاب في الدم نتيجة الأدوية التي كان يأخذها من قبل بسبب وعكة صحية قديمة.

وكشفت زوجته المخرجة منال الصيفي لـ«الوطن»، تفاصيل حالته الصحية، مؤكدة أن الالتهاب قل بنسبة كبيرة، ما جعل الأطباء يأمرون بنقله إلى غرفة عادية بالمستشفى.

موعد خروج أشرف مصيلحي من المستشفى

وعن موعد خروج أشرف مصيلحي من المستشفى، قالت منال، إنه لم يتم تحديد موعد خروجه من المستشفى حتى الآن، أما بخصوص التواصل معه، أوضحت أنه في وعيه ويتحدث معهم بشكل طبيعي.

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